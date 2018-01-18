17 января правоохранительными органами был задержан в Казахстане и экстрадирован в Баку один из сообщников экс-министра национальной безопасности – Сахиб Агаев. Об этом сообщило издание Haqqin со ссылкой на официальные источники в правоохранительных органах Азербайджана.

Сахиб Агаев обвиняется в отмывании и присвоении крупной суммы денег. Вместе со своим компаньоном С.Агаев накануне Европейских игр в Баку заключил контракт с упраздненным впоследствии Министерством национальной безопасности с целью поставки и установи специального оборудования для обеспечения безопасности Евроигр.

Следствие обвиняет С.Агаева в присвоении 30 миллионов манатов. Через некоторое время деньги осели на счетах иностранной компании С.Агаева. Более того, сообщник Эльдара Махмудова обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

После увольнения Э.Махмудова, С.Агаев сбежал в Казахстан, и разыскивался азербайджанскими властями.

Напомним, что за последние дни С.Агаев – второе разыскиваемое лицо, задержанное правоохранительными лицами по делу Гаджиева-Махмудова. 13 января в Азербайджан был экстрадирован и один из близких партнеров экс-главы Межбанка Джахангира Гаджиева – Эмин Садиг.