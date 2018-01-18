В Министерстве налогов Азербайджана продолжаются кадровые реформы.

Как передает modern.az со ссылкой на источники в министерстве, первый заместитель министра Саир Мамедханов 4 февраля будет отправлен в отпуск, а затем не исключено, что он будет отправлен в распоряжение министерства.

Этот шаг расценивается как подготовка к его увольнению.

Сообщается, что С.Мамедханов на последних экономических мероприятиях не присутствовал, его заменял другой человек. С.Мамедханов относится к числу старых кадров, он работает в налоговых органах с 1993 года. В 2009 году он был назначен заместителем министра, а в марте 2016 года — первым заместителем.