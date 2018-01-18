Глава Apple Тим Кук объявил, что следующее обновление iOS 11 позволит пользователям самостоятельно отключать функцию замедления процессора, передает Газета.ру со ссылкой на The Verge.

«Люди смогут самостоятельно следить за состоянием своего аккумулятора, так что это обновление вносит прозрачность. Такого мы еще не делали», — заявил Кук.

По его словам, устройство будет уведомлять пользователя о том, что производительность процессора снижена, так что функцию можно будет отключить в любое время. Обновление станет доступно для широкой публики в марте текущего года.