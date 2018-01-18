Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи подписал закон, запрещающий управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в нетрезвом виде. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

Закон запрещает управлять БПЛА при содержании в крови более 0,08 промилле алкоголя, как и при вождении транспортного средства. Более того в штате теперь возбраняется пользоваться дроном под воздействием «наркотических, галлюциногенногенных или вызывающих зависимость препаратов». Нарушителям грозит шесть месяцев тюремного заключения и/или штраф в размере $1 тыс. Инициатива, которую поддержал контролируемый демократами законодательный орган штата, также запрещает использовать беспилотник возле тюрем, во время охоты на диких животных и с целью помешать службам оперативного реагирования.

Примечательно, что это один из последних законов, который подписал Кристи в понедельник. Во вторник губернатором штата стал Фил Мерфи.

Как передает ТАСС, по данным Национальной конференции законодательных собраний штатов, по меньшей мере 38 штатов рассматривают возможность ограничения использования дронов в этом году. В прошлом году 17 штатов приняли законы, касающиеся таких аппаратов.

В последнее время благодаря развитию технологий беспилотники стали доступны не только профессионалам и специалистам, но и обывателям. Компании из разных стран предлагают покупателям множество недорогих моделей, управлять которыми можно с помощью обычного смартфона. Для этого не требуется никакого дополнительного оборудования или навыков, достаточно просто установить соответствующее приложение на телефон. Эксперты считают, что в 2017 году в США было продано 3,1 млн беспилотников, что на 28% больше, чем годом ранее.

Как отмечают специалисты, рынок таких устройств растет довольно быстрыми темпами. Если в 2016 году его объем составлял $8,5 млрд, то, по прогнозам онлайн-портала Business Insider, к 2021 году он достигнет уже 12 млрд. Большое количество дронов, используемых любителями, заставило правительства многих стран задуматься о введении дополнительного регулирования в этой области, чтобы обеспечить безопасность людей и объектов инфраструктуры. Так, в Канаде дронам запрещается приближаться ближе чем на 5,5 км к территории аэропортов и на 1,8 км к вертолетным площадкам. Во Франции полеты вблизи от АЭС караются тюремным заключением сроком на год и штрафом размером до €75 тыс.

В конце прошлого года Федеральное авиационное управление (ФАУ) США ввело запрет на полеты БПЛА вблизи семи объектов ядерной индустрии страны. С декабря 2015 года, когда ФАУ сделала обязательной регистрацию беспилотников, она выдала более 770 тыс. свидетельств. Управление прогнозирует, что количество недорогих летательных аппаратов в Соединенных Штатах увеличится приблизительно до 3,55 млн к 2021 году. При этом количество зарегистрированных коммерческих беспилотников достигло, по данным властей, 59 тыс. единиц.