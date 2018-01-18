В Актюбинской области Казахстана (на западе страны) в результате возгорания автобуса погибли 52 человека, подтвердил агентству «Интерфакс» официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов.

«18 января 2018 года в 10:30 (по времени Астаны, 8:30 по Баку) в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д «Самара-Шымкент», в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки «Икарус». В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя», — сообщил Иманкулов.

По его словам, пятерым пассажирам удалось выбраться. «Остальные 52 человека погибли на месте», — уточнил он.

По предварительной информации, 52 погибших в сгоревшем автобусе в Актюбинской области (на западе) Казахстана являются гражданами Узбекистана.

«По предварительной информации, все были граждане Узбекистана. Дополнительная информация будет устанавливаться. Когда будет установлено точно по документам, сообщим дополнительно», — сказал Р.Иманкулов.

В настоящее время пятерым выжившим пассажирам оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф Комитета ЧС.

«В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы», — сказал представитель Комитета по ЧС.

На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов, добавил Иманкулов.