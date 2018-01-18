Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) предоставила лицензии двум азербайджанским компаниям на поставку различной продукции на территорию Таможенного союза.

Как передает Тренд, об этом сообщает в четверг российское ведомство.

Лицензии получили компании Agro Invest & Istehsalat (Агроинвестиции и производство) и AZMEAT777.

Как отмечается, Agro Invest & Istehsalat будет поставлять различную рыбную продукцию, в том числе свежую и охлажденную рыбу (форель, семга, сазан, карп и белый амур), рыбное филе, сушеную, соленую и вяленую рыбу, икру осетровых, а также различные полуфабрикаты и консервы.

Компания AZMEAT777, занимающаяся разделкой и хранением конины, производством субпродуктов и конских жиров, планирует экспортировать конину. Отметим, что до сегодняшнего дня Азербайджан экспортировал конину только в Казахстан.

В то же время Россельхознадзор расширил лицензию для компании ООО “Хазарбалыг”, которая теперь сможет поставлять более широкий спектр рыбной продукции, в том числе филе, соленую, вяленую рыбу и другие продукты.