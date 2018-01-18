Общеизвестно, что основными столпами государственности являются оборона, медицина и образование. Мне, как гражданину Азербайджана, обучающемуся за рубежом, небезразличен образовательный имидж родной страны. В связи с этим хотелось бы поделиться своими наблюдениями о системе образования Азербайджана и Германии на основе их сравнительной характеристики. Я попытался найти их сходства, различия, преимущества, недостатки, и выяснить, какая из них даёт больше возможностей для самореализации.

В отличие от Азербайджана дошкольное образование в Германии не является обязательным, поэтому развито относительно слабо. В основном детские сады находятся в частной собственности и в них воспитываются дети от 3 до 5 лет. В нашей же стране дошкольная подготовка практически обязательна.

Система образования ФРГ значительно отличается от азербайджанской не только своей многоступенчатой и более сложной структурой, но и академическими традициями. Хотя эта разветвленная система временами подвергается критике, она практически не создает каких-либо проблем, а соответствует способностям учащихся и, в первую очередь, направлена на развитие их личности.

Обязательное школьное образование в Германии распространяется на детей в возрасте от шести до девятнадцати лет, соответственно, продолжительность обучения в школе рассчитана в общей сложности в основном на 12, реже на 13 лет. По истечении этого срока, при условии успешной сдачи экзаменов, ученик получает аттестат зрелости, дающий ему право на поступление в ВУЗ. Поскольку Германия — Федеративная Республика, каждая школа подчиняется правительству своей федеральной земли, и поэтому программы, правила и даже продолжительность обучения в разных областях страны отличаются друг от друга.

Так, например, в Берлине и Бранденбурге длительность обучения в начальной школе не 4 года, как обычно, а 6 лет.

Учреждения среднего образования подразделяются на 3 основных типа: гимназия, реальная школа и объединенная школа. Каждый тип школы дает ученику различные знания и возможности после ее окончания.

Начнем с реальной школы. Обучение здесь продолжается 6 лет, с 5 по 10 класс. Программа узко направлена на получение какой-либо специальности, все предметы содержат профильный уклон.

По окончании обучения в реальной школе выдается аттестат, позволяющий поступить в техникум или спецпрофучилище. Также после реальной школы учащиеся могут поступить в высшие классы гимназии (с 11 по 12), и только после этого поступить в ВУЗ.

Гимназия — является самым престижным типом учреждения среднего образования. Для того чтобы учащийся мог поступить в гимназию, ему необходимы рекомендации учителей начальной школы.

Программа рассчитана на 9 лет и продолжается с 5 по 13 класс. После 12 класса учащиеся получают аттестат, дающий право на поступление в технический институт.

По окончании 12-го класса необходимо сдать государственный экзамен, чтобы получить аттестат о полном среднем образовании. Обратите внимание, в ВУЗы Германии могут поступать только лица, окончившие гимназию.

В некоторых федеральных землях функционируют объединенные школы с продолжительностью обучения 6 лет (с 5 по 10 класс). Такая школа объединяет в себе основные черты всех вышеперечисленных общеобразовательных учреждений. В некоторых объединенных школах также имеются старшие классы (с 11 по 12 класс), организованные по принципу старших классов гимназий, однако, в отличие от гимназии, сюда поступают дети и без рекомендаций из начальной школы.

По окончании гимназии и после успешной сдачи выпускных экзаменов немецкие ученики могут поступить в ВУЗы, в которых, в отличие от Азербайджана, образование бесплатное. Но каждый семестр необходимо внести небольшой денежный взнос, который, в основном, расходуется на нужды студентов. Например, студенческая карта, или билет, служит студенту как проездной билет на транспорт. То есть, заплатив около 200 евро за семестр, студент получает возможность бесплатного использования общественного транспорта не только в своем городе, но и в регионе в целом.

К сожалению, сегодня в Азербайджане сложно представить не только практически бесплатный общественный транспорт для студентов, но и бесплатное высшее образование в целом. Все мы наслышаны о случаях, когда абитуриенты из отдалённых регионов Азербайджана, несмотря на набранные ими высокие балы на вступительных экзаменах, ввиду финансовой несостоятельности не могут получить высшее образование в азербайджанских ВУЗах. К сожалению, для разрешения данной проблемы ничего не предпринимается.

Во время своей годичной учебы по программе школьного обмена в 11-ом классе Берлинской Гимназии им. Арндта я был счастлив в совершенно отличавшейся от бакинских школ атмосфере. Немецкие ученики чувствуют себя свободно, учительский состав дружелюбен и либерален, каждому ученику предоставляется возможность для саморазвития и самореализации.

В Азербайджане же, несмотря на попытки реформировать систему образования путем внедрения куриккулума или желанием отмены системы тестов в экзаменации учащихся, ситуация продолжает оставаться достаточно сложной.

Процесс обучения в школах и ВУЗах Азербайджана проводится больше в советском стиле, и далек от современного европейского стандарта. В ХХI веке общество находится на таком уровне развития, когда пора уже отойти от заучивания фактов. Нужно учить детей добывать информацию, понимать её и применять на практике. А для этого требуется колоссальный труд по подготовке не только новых учебников для учеников и пособий для учителей, но и самих школьных учителей.

Немного же измененная, но в целом закостенелая система образования советского образца в нашей стране ПЛОДИТ ЗУБРИЛ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОДХАЛИМОВ И ЗАГОНЯЕТ В УГОЛ НАСТОЯЩИХ ТВОРЦОВ И ЛИДЕРОВ.

Во время и после своего обменного года в Германии я мог наблюдать за тем, как раскрывали свой глубоко запрятанный потенциал выехавшие в Германию ученики азербайджанских школ. Кроме того, на своем опыте я смог убедиться и понять, насколько важны свобода и либеральность. К сожалению, в этом образовательная система Азербайджана сильно проигрывает немецкой. Помню, как неохотно я посещал уроки химии и биологии в бакинской школе, а мотивация на изучение английского языка была убита во мне стараниями учительницы, имя которой не хочу называть. В берлинской же гимназии интерактивные занятия, частое практическое применение приобретенных знаний, а также располагающая к себе свободная атмосфера, смогли пробудить интерес к ранее нелюбимым предметам.

В сознании многих образование давно уже превратилось в процесс получения знаний. А ведь изначальный смысл слова «образование» — это образование, цельного человека. Образование должно содействовать формированию, развитию, становлению человека. Вот его главная и высшая цель! К тому же школа должна готовить молодое поколение к жизни. Выпускники школы наши молодые граждане должны иметь представление о реальной жизни, которая ожидает их за стенами учебного заведения.

Впрочем, проблем с системой образования в нашей стране предостаточно и перечислять их можно долго.

Первоочередной (и главной) проблемой является то, что учителя получают небольшую заработную плату, вследствие чего они слабо мотивированы. Учебного материала слишком много, а времени для его освоения мало, из-за чего ученики в Азербайджане чрезмерно загружены. У школьников должно хватать времени на себя, на развлечения и саморазвитие.

Также можно отметить такую проблему, как падение престижа ПТУ и техникумов. Это ведёт к нехватке рабочих кадров на предприятиях, в обслуживающей сфере и т.д. А ведь новое поколение специалистов, обученных по западным стандартам, может дать толчок развитию промышленности и сферы передовых технологий в нашей стране.

Сегодня в Азербайджане говорят об отмене тестовой системы оценки знаний, и это порождает очень много вопросов. Долгие годы система тестов обеспечивала справедливую оценку знаний и, что самое главное, не подвергалась коррупции, ибо в этой системе человеческий фактор практически отсутствует. Реалии нашей страны требуют ужесточения антикоррупционной борьбы, а новая реформа экзаменов вызывает у большинства людей беспокойство.

В Азербайджане остро стоит проблема с посещаемостью уроков.

В Германии школу по уважительной причине можно не посещать без справки от врача в течение трёх дней, однако если ребенок отсутствует в школе неделю и от него нет вестей, то домой к родителям ребенка приедет полиция.

В Азербайджане уже за 1 день пропуска учебного дня в школе требуют справку от врача и грозятся исключением из школы, притом в довольно-таки агрессивной форме, Это я знаю по личному опыту. Подобное невозможно представить в Германии, где к ученикам старших классов обращаются на Вы.

В ВУЗах Азербайджана и Германии ситуация разительно расходится и, к сожалению, не в пользу нашей страны. В университетах Германии, кроме некоторых специальностей, установлено свободное посещение занятий. Тут практически отсутствует понятие «нб» и никто никого не принуждает появляться на лекциях, словно солдат на сборы. Студент свободен и распоряжается своим временем сам, ведь еще со школьной скамьи дети приучены к самостоятельности и ответственности. Таким образом, немецкие студенты, распоряжаясь своим временем, могут найти себе работу, чтобы хотя бы частично оплачивать расходы на студенческий досуг. Именно таким образом в Германии готовят своих граждан к взрослой и ответственной жизни.

В Азербайджане же ситуация удручающая. Студенты обязаны посещать занятия и каждый пропуск чреват неприятными последствиями. Приходя в свой ВУЗ азербайджанский студент вынужден сидеть на лекции и слушать как старый профессор монотонно читает с листа лекцию, требуя от студентов записывать её. Эта картина была бы смешной, если бы не столь трагичной, показывающей непрофессиональность преподавательского состава.

Нельзя также обойти стороной запрет на использование ноутбуков в ВУЗах Азербайджана. В то время как студенты в Европе широко пользуются техническими новинками ХХI века, азербайджанские студенты словно в прошлом веке, вынуждены делать свои записи на лекциях от руки.

Конечно же, в нашей стране есть прогрессивные преподаватели, но что делать рядовому учителю, недавно вышедшему из университета, если его смелые начинания, в большинстве случаев, встречают яростное сопротивления «старого», еще советской закалки, коллектива учителей? Вот и приходится изощряться, внедряя задания собственной разработки в учебный план, утвержденный «сверху» и придавленный годами практики этих самых учителей, чтобы хоть немного разнообразить учебный процесс для детей.

Дети меняются и методы, прекрасно работавшие 30 лет назад, уже неэффективны или вовсе бесполезны сегодня и завтра. Изменилось сознание школьников, окружающая обстановка, моральные ценности, во многих семьях пересмотрены стереотипы воспитания

Между тем наша система образования, подобно сонной черепахе, пытается осознать изменения, происходящие вокруг, но, в силу собственной беспомощности, движется не в ту сторону, а подчас и вовсе загнана в тупик. Сложно представить профессора, вымуштрованного в авторитарный советский период Азербайджана, со своим старомодным восприятием окружающего мира, который мог бы стать примером для современной молодежи.

Попытки реформирования системы образования Азербайджана достойны респекта, но, к сожалению, выглядят они не слишком вразумительно и порождают больше вопросов, нежели ответов. Указом Президента было создано Агентство по профтехобразованию, однако ощутимых результатов пока не наблюдается.

На пути к реформам чиновникам от образования, пожалуй, стоило бы брать пример с Германии и Финляндии, чтобы создать более привлекательную для наших граждан современную систему образования. В ХХI веке Азербайджану нужно конкурентоспособное, умное и сильное поколение граждан. И любое промедление чревато необратимым отставанием от прогрессивной Европы.

Тогрул Гасанзаде, cтудент факультета экономики и политологии Галле-Виттембергского университета им. Мартина Лютера, специально для Minval.az