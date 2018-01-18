Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что распечатывает твиты президента США Дональда Трампа при планировании внешней политики страны.

Об этом он рассказал в интервью с экс-госсекретарем Кондолизой Райс, передает Газета.ру со ссылкой на The Hill.

«Оставаться в курсе тяжело, потому что у меня даже нет аккаунта в твиттере, с которого я могу следить за его твитами, поэтому мои сотрудники обычно печатают эти твиты и передают мне», — объяснил Тиллерсон.

При этом госсекретарь отметил, что сам появляться в твиттере не планирует.