«Возможно, через несколько лет будет вакцинация против ветрянки, однако сейчас этот вопрос не рассматривается».

Об этом Тренд заявила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, в настоящее время в стране не наблюдается увеличение числа случаев заражения ветрянкой:

«Ситуация в связи с ветрянкой стабильна. Ветрянка в Азербайджане входит в группу заболеваний, не контролируемых вакцинацией. В Азербайджане пока не внедрены вакцины от ветрянки. Вакцинация проводится против более актуальных заболеваний. Ветрянка протекает не тяжело».