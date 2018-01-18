17-го января, прибывший в Краков министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти, Эндрю Шофером, а также с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Эдвард Налбандян поблагодарил сопредседателей за инициативу по организации встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана и подчеркнул, что армянская сторона, как всегда, участвует во всех встречах с «конструктивным настроем».

«Баку часто говорит о том, что якобы заинтересован в изменении статус-кво. Очевидно, что практический способ достижения этого — реализация вышеизложенного. Сопредседатели в течение многих лет заявляют, что предлагаемые ими принципы и элементы, направленные на поэтапное выполнение пакетного урегулирования, являются единым целым, и попытки дать приоритет одному из них по отношению к другим сделают урегулирование невозможным. Чем раньше Баку осознает эту реальность, тем скорее возможно будет направить процесс урегулирования в практическое русло», — подчеркнул армянский министр.

По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ 18-го января в Кракове намечается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.