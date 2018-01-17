Комендант жилого дома оскорбил транссексуала и его мать, по этой причине представитель сексуального меньшинства набросился с ножом на работника жилищно-строительного комбината. Так в интервью Sputnik Азербайджан объяснил свои действия транссексуал по прозвищу «Сабина», комментируя видео с его участием, размещенное в социальных сетях.

Широкий общественный резонанс вызвало видео с участием транссексуала Сабины, облетевшее социальные сети. На нем представитель сексуальных меньшинств с ножом в руке пытался напасть на коменданта жилого здания, расположенного на территории 19-го отделения полиции Насиминского района.

Не сумев проникнуть в комнату коменданта, транссексуал снял с себя одежду и показательно в знак протеста пытался порезать себе горло. Весь этот неприятный инцидент, сопровождавшийся дикими криками буяна, снимался на камеру мобильного телефона одним из жильцов дома, который и выложил видео в сеть.

«Очередная сумасшедшая выходка очередного транссексуала в Баку. Создается впечатление, что на таких дерзких представителей сексуальных меньшинств никто не может найти управу. Почему не наказали виновников инцидента?», — задаются вопросом пользователи социальных сетей.

Чтобы выяснить подробности произошедшего и то, чем закончился инцидент, корреспондент Sputnik обратился к сотрудникам органов внутренних дел Насиминского района. Так, случай произошел 7 января во дворе дома, построенного жилищно-строительным комбинатом Yukseliş и расположенного на проспекте Азадлыг.

По данным полиции, конфликт между комендантом и транссексуалом начался из-за того, что последний не оплатил счет за электроэнергию. По этой причине комендант отключил квартиру должника от энергоснабжения. В результате «Сабина» в присутствии нескольких человек с кухонным ножом в руке пытался напасть на коменданта. Комендант заперся в будке охраны, но транссексуал сломал стекло входной двери помещения.

«Это злостное хулиганство, но транссексуал не задержан, потому что комендант не написал заявление в полицию. Если бы он подал жалобу, у нас были бы основания для его задержания. А так хулиган выплатил штраф за поломанное стекло и был отпущен», — сказали в полиции.

Между тем, полицейским Насиминского района чаще, чем всем остальным стражам порядка, приходится сталкиваться с транссексуалами и другими представителями сексуальных меньшинств. На территории этого района расположено наибольшее количество ночных клубов и баров, массажных салонов, где в темное время суток развлекаются представители сексуальных меньшинств. Да и в светлое время суток хлопот с ними у полицейских хватает.

«Если бы это были просто гомосексуалисты. Бог с ними, пусть живут, как знают! Но те, с которыми нам приходится иметь дело — наглые транссексуалы и геи, промышляющие проституцией. Они пользуются тем, что общество Азербайджана толерантно к ним, и ведут себя просто невыносимо вызывающе. Любое замечание представителя правоохранительных структур они расценивают как притеснение на почве ненависти к людям нетрадиционной сексуальной ориентации и начинают жаловаться в вышестоящие инстанции. В результате виноватыми оказываемся мы, а не они», — признался сотрудник полиции, имя которого мы не называем по понятным соображениям.

Найти «Сабину» («Сябиш») не составило труда — интернет завален телефонными номерами трансов, которые таким образом ищут в сети сторонников однополой любви: проституция — основной источник их заработка.

«Сабина» отказалась назвать свое настоящее имя, объяснив это страхом за свою безопасность. По ее словам, на самом деле в тот злополучный день она собиралась съезжать со съемной квартиры, как вдруг узнала, что комендант отключил электричество.

«Комендант позвонил к нам домой, трубку взяла моя мама. В разговоре он позволил себе оскорбить и ее, и меня. Меня это сильно разозлило, поэтому я с ножом в руке спустилась к нему, чтобы потребовать объяснения таких действий. Когда я стала наносить себе порезы на шее, на место прибыли сотрудники 19-го отделения полиции Насиминского района. Они отвели нас в участок. Затем я выплатила штраф за стекло и нас отпустили. Ведь комендант не стал писать жалобу», — сказала Сабина.

По словам собеседника, они с матерью уже съехали с этой квартиры и она не хотела бы вспоминать данный неприятный инцидент. В свою очередь, «Сабина» поинтересовалась тем, может ли видео, облетевшее интернет-пространство, нанести ей вред.

Видео вреда «имиджу» транссексуала не нанесет, а вот ответить перед законом за свое хулиганство «Сабине», судя по всему, все-таки придется. В 19-ом отделении полиции района заявили, что несмотря на отсутствие жалобы со стороны коменданта, имело место хулиганство в общественном месте и за это предусматривается уголовная ответственность. В настоящее время материалы переданы в Следственный отдел Насиминского РУП для расследования.

Читайте также: В Баку разъяренный транссексуал напал на коменданта