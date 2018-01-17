Государственный комитет по работе с религиозными структурами, Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана подписали План мероприятий по продолжению борьбы с религиозным экстремизмом в 2018 году, сообщили Trend в среду в Госкомитете.

Документ предусматривает проведение во всех регионах республики совместных семинаров по борьбе с религиозным экстремизмом и обуславливающими его причинами, налаживание координации между структурами, осуществляющими деятельность в этой области. В мероприятиях, в которых также примут участие представители общественности, планируется проведение широкого обмена мнениями на тему текущего состояния отношений государство — религия в Азербайджане, угроз, существующих в данной сфере, а также правовых основ борьбы с религиозным экстремизмом, традиций мультикультурализма и толерантности в нашей стране, сотрудничества между представителями различных религий и конфессий.

В Азербайджане также началась реализация новой программы «Пропаганда национально-религиозной терпимости, миролюбия и гуманистических ценностей среди молодёжи», сообщили в пресс-службе организации ASAN Könüllüləri.

Программа будет реализована ASAN Könüllüləri совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными структурами в рамках Государственной программы «Азербайджанская молодёжь в 2017-2021 годах».

Главная цель программы — просвещение молодежи в вопросах религиозной терпимости, национально-духовных ценностей, толерантности, а также информирование о существовании в нашей стране образцовых межрелигиозных отношений, толерантности, сформированных на протяжении веков на основе обычаев, взаимного уважения и сотрудничества.

В рамках программы, которая охватит Баку и регионы страны, будет проведена фотовыставка «Религиозная толерантность глазами фотографов», состоится показ фильма «Şəhadət», состоятся просветительские мероприятия.

«Благодаря дальновидной политике, заботе и вниманию Президента Ильхама Алиева в нашей стране религиозные ценности, государственные и религиозные отношения достигли самого высокого уровня развития. Представители любой религии могут свободно осуществлять свои религиозные обряды, представители всех наций живут совместно в условиях уважения, взаимопонимания и мира и представлены в государственных структурах. Естественно, что существующая ситуация сложилась на основе исторических обычаев, является логическим результатом национальной политики. Успешно реализуемая госпрограмма «Азербайджанская молодёжь в 2017-2021 годах» и присутствие в ней статьи о пропаганде национально-религиозной терпимости, миролюбия и гуманистических ценностей среди молодежи доказали, что в Азербайджане государственная политика основана на таких принципах, как укрепление толерантности и диалога, соблюдение прав молодёжи и укрепление современных ценностей», — говорится в сообщении.