Турция не позволит сформировать у своих границ зону, подконтрольную террористам и предпримет все необходимые шаги для предотвращения создания армии террористов в регионе, говорится в заявлении, обнародованном по итогам 4.5 часового заседания Совета нацбезопасности под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает «Анадолу».
В документе отмечается, что для обеспечения защиты границ Турции, безопасности турецких граждан и жителей региона на первом этапе будут предприняты незамедлительные и решительные шаги по предотвращению угроз, исходящих с запада Сирии.
«В то время, как Турция столкнулась с открытой угрозой террористических структур, государство-союзник Анкары в рамках НАТО, и в контексте двусторонних отношений, не учитывает фактор национальной безопасности Турции, объявляя террористов партнерами, что вызывает глубокое сожаление. Ввиду почти полного завершения борьбы с террористической организацией ДЕАШ в Сирии, подчеркиваем необходимость срочного возвращения в арсеналы всего оружия и техники, переданной террористам PKK/PYD-YPG», — говорится в заявлении Совета нацбезопасности Турции.
Совет национальной безопасности Турции рекомендовал также правительству продлить режим ЧП в стране.
«С 19 января 2018 года режим ЧП в Турции будет продлён ещё на три месяца», — приводит его слова Hurriyet.
Как отметил Боздаг, данное решение целесообразно, учитывая серьёзные угрозы и риски, с которыми сталкивается страна в настоящее время.