Турция не позволит сформировать у своих границ зону, подконтрольную террористам и предпримет все необходимые шаги для предотвращения создания армии террористов в регионе, говорится в заявлении, обнародованном по итогам 4.5 часового заседания Совета нацбезопасности под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает «Анадолу».

В документе отмечается, что для обеспечения защиты границ Турции, безопасности турецких граждан и жителей региона на первом этапе будут предприняты незамедлительные и решительные шаги по предотвращению угроз, исходящих с запада Сирии.

«В то время, как Турция столкнулась с открытой угрозой террористических структур, государство-союзник Анкары в рамках НАТО, и в контексте двусторонних отношений, не учитывает фактор национальной безопасности Турции, объявляя террористов партнерами, что вызывает глубокое сожаление. Ввиду почти полного завершения борьбы с террористической организацией ДЕАШ в Сирии, подчеркиваем необходимость срочного возвращения в арсеналы всего оружия и техники, переданной террористам PKK/PYD-YPG», — говорится в заявлении Совета нацбезопасности Турции.

Совет национальной безопасности Турции рекомендовал также правительству продлить режим ЧП в стране.

Позже стало известно, что власти Турции приняли решение в шестой раз продлить режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил вице-премьер страны Бекир Боздаг.