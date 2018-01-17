Страна находится в преддверии 28-й годовщины трагедии 20 Января, которая вписана в память нашего народа как страница глубокой скорби, и в то же время национальной гордости.

Об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа (УМК), распространенном в среду в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

20 Января, говорится в заявлении, была первая борьба и первая моральная победа на пути, ведущей к независимости, восстановлению национальных и религиозных ценностей.

УМК заявляет, что мир должен знать, что среди кровавых террористических актов, осуществленных тоталитаризмом в XX веке, также есть массовый террор против азербайджанского народа — карабахский конфликт, преступление 20 января, Ходжалинская резня.

«В период, когда под вопросом оказалась не только судьба Азербайджана, но и его существование на карте, правду против этой несправедливости впервые озвучил находящийся в Москве храбрый сын нашего народа, мудрый государственный деятель Гейдар Алиев, который обвинил организаторов кровавого преступления и описал этот инцидент как провокацию против закона, демократии и человечества», — подчеркнули в УМК.

«К сожалению, некоторые страны и международные организации, придерживаясь политики двойных стандартов, предпочитают сохранять молчание», — говорится в заявлении.

УМК выразило надежду, что с помощью Аллаха и под руководством Президента Ильхама Алиева земли Азербайджана будут освобождены от оккупации.

Управление мусульман Кавказа выражает глубокие соболезнования семьям погибших 20 Января, а также семьям всех шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность страны и национальную независимость.

«Аллах рехмет элясин!», — говорится в заявлении.