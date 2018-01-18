Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий показывать в фильмах и телепрограммах секс, насилие и вредные привычки. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).

Закон призывает создавать «положительный образ» страны. Один из его пунктов указывает на «обеспечение защиты несовершеннолетних лиц от распространения публичной информации, оказывающей негативное воздействие на их физическое, умственное или нравственное развитие».

В документе также говорится, что запрет на демонстрацию секса, насилия и вредных привычек на телевидении обусловлен защитой национальных интересов. При этом в законе не указано четко, что имеется в виду под «вредными привычками», а также не перечислены органы или лица, которые займутся их определением.