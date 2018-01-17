В жилом массиве Ени Гюнешли из-за оседания грунта появились трещины в стенах 16-этажного жилого дома.

Об этом Sputnik Азербайджан рассказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов АР (МЭПР) Азиз Гаралов.

По его словам, на территории поселка, на участке от автозаправочной станции LukOil до Зыхского склона проходит линия тектонического разлома.

«Можно сказать, что во всех домах, построенных по линии разлома, наблюдаются различные деформации и трещины. В то же время линиz разлома проходит под 16-этажным домом», — отметил геолог.

Он добавил, что трещины пока небольшие, но их трудно не заметить.