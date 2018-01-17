17 января продолжились поиски отправившихся 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага и не вернувшихся обратно 3 членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» — Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буниятзаде Намина Низами оглу.

Как сообщает МЧС, в операции задействованы поисково-спасательные группы МЧС, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, состоящие из профессиональных альпинистов группы добровольцев, а также с применением соответствующего оборудования и спасательного оборудования. Поиски ведутся с применением соответствующего техники и спасательного оборудования.

Во время поисково-спасательных мероприятий были проверены территория маршрута движения пропавших альпинистов, а также другие возможные места.

Поисково-спасательная операция проводится в труднодоступном горном массиве со сложным рельефом (3000-3200 м над уровнем моря).

Позже будет дана дополнительная информация.