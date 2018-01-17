Еще в конце прошлого года бывший глава пресс-службы Службы Безопасности Украины Станислав Речинский отмечал, что освободившийся из азербайджанской тюрьмы «вор в закон» Надир Салифов (Лоту Гули) проявляет интерес к установлению контроля в Украине.

Речинский отмечал, что Салифов через членов своего клана уже активно ищет каналы для организации нелегальной деятельности в Украине.

Как стало известно азербайджанскому интернет-сайту Vesti.Az из информированных источников в азербайджанской диаспоре, уже предпринимаются попытки людей из клана Лоту Гули установить контроль над бизнесом. Так, к азербайджанцам, владеющими ресторанами и торговыми точками, уже начали обращаться лица, которые от имени Лоту Гули навязчиво предлагают крышевать их бизнес.

Как показали последние криминальные события в Украине, азербайджанцы и их бизнес оказались подвержены давлению, которое не смогли пресечь местные правоохранительные органы. Похищено много азербайджанцев, чья судьба до сих пор неизвестна. Подобная ситуация очень благоприятна для того, чтобы клан Лоту Гули смог охватить своими щупальцами Украину.

Тем более что Лоту Гули активно расширяет сферу своего влияния в соседней России, не скрывая притязаний на место «вора в законе №1».

Отметим, что устраненный по приказу Лоту Гули другой азербайджанский «вор в законе» Ровшан Джаниев известный также как Лянкяранский некоторое время жил в Украине, где у него были сторонники.