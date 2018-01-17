17 января премьер-министр Азербайджанской Республики Артур Раси-заде принял делегацию во главе с руководителем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Министров, в ходе встречи было с удовлетворением подчеркнуто еще большее расширение стратегического сотрудничества между дружественными и братскими странами в современный период, отмечено, что взаимодействие между Азербайджаном и Турцией в политической, экономической, культурной сферах, успешно реализованные в последние годы глобальные энергетические и транспортные проекты, будут и в дальнейшем продолжено в рамках национальных интересов. Напомнив о том, что в этом году будет проведен цикл мероприятий, посвященных весьма важным событиям, стороны подчеркнули, что особо отмечаемые важные исторические события, такие как создание первого на Востоке демократического государства – Азербайджанской Демократической Республики, освобождение Баку от армянской оккупации, прибывшей в свое время на помощь из Турции армией, а также то, что Турция первой признала независимость Азербайджанской Республики, восстановившей государственную независимость, имеют важное значение с точки зрения сохранения существующих между нашими народами традиций.

Коснувшись армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, стороны отметили, что нет альтернативы решению проблемы в рамках норм международного права, на основе принципов территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана, еще раз заявили, что в этом вопросе на всех международных мероприятиях и впредь будут выступать с единой позиции.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по ряду других вопросов относительно успешного продолжения взаимовыгодного сотрудничества.