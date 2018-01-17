17 января после продолжительной болезни скончался Народный артист Азербайджана танцор Беюкага Мамедов.

Как сообщает 1News, 23 января выдающемуся танцору исполнился бы 91 год.

Церемония прощания с народным артистом состоится 18 января в мечети «Тезепир» с 11:00 до 14:00.

Следует отметить, что Б.Мамедов был одним из лучших исполнителей и постановщиков азербайджанских танцев. Особая роль принадлежит таким танцевальным композициям, как Naz eləmə и Qaytağı. Артист неоднократно становился лауреатом различных международных фестивалей, представлял Азербайджан в 124 государствах мира.

Он родился 23 января 1927 года в Баку. В 1955 году окончил Бакинскую хореографическую школу.

С 1946 по 1966 годы был солистом ансамбля песни и танца Государственной филармонии.

В 1965 году, после работы в фильме «Аршин мал алан», ему было присвоено звание «Народный артист Азербайджана».

Работал на различных должностях.

Долгое время был руководителем танцевального ансамбля Cücələrim («Мои цыплята»).

С 1971 года преподавал в Бакинском хореографическом училище.

Представлял Азербайджан на фестивалях во Франции, Иране, Афганистане, Германии, Венгрии и других странах мира.

В 2011 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств».