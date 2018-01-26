В Нидерландах нашли два неизвестных рисунка Винсента Ван Гога. Об этом сообщается на сайте Музея Ван Гога.

Речь идет о рисунках «Холм Монмартр с каменоломней» и «Холм Монмартр». Как пишет «Дождь», оба были сделаны в 1886 году.

Первый считался работой неизвестного автора. Он хранился в арт-фонде Van Vlissingen. Проведенное музеем исследование стиля, техники и материалов показало, что рисунок принадлежит Ван Гогу.

Это открытие позволило установить, что автором рисунка «Холм Монмартр» также является Ван Гог. Работа хранилась в музее художника, но версия о том, что он является ее автором, ранее была отвергнута.

Оба рисунка выставляются в музее Уильяма Сингера в голландском городе Ларен в рамках выставки «Импрессионизм и за его пределами. Прекрасное путешествие».

Сейчас в коллекцию работ Ван Гога входят более 900 известных произведений, а также пять скетчбуков. Более половины из них хранится в музее художника в Нидерландах.