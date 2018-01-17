В ближайшие дни начнется обсуждение кандидатур на пост президента Армении. Об этом сегодня в беседе с журналистами сказал руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.

По его словам, бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна в списке кандидатов на пост президента Армении нет. Ваграм Багдасарян отметил, что беседовал с Овиком Абрамяном, и заверил, что последний и не желал быть в этом списке.

«Он этого не хочет, и партия его кандидатуру не обсуждала», – сказал журналистам Ваграм Багдасарян. Об этом пишет «Первый Информационный».