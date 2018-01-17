Новая эскалация в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта может привести к региональной катастрофе.

Об этом говорится в статье руководителя программы Международной кризисной группы по Европе и Центральной Азии Магдалены Гроно под названием «Политика и безопасность держат друг друга в заложниках в Нагорном Карабахе».

«Появились новые надежды на то, что дипломатия может предотвратить новую эскалацию, которая в худшем случае может спровоцировать региональную катастрофу», — отмечает Гроно, слова которой приводит «Тренд».

Говоря о предстоящей встрече глав МИД Азербайджана и Армении, которая пройдет 18 января, она отметила, что стороны также обсудят вопрос увеличения числа наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

Но если встреча будет непродуктивной, это приведет к новым разочарованиям дипломатией, добавила она.