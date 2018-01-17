В 2017 году в стране добыто 6390,8 кг золота, что в 3,4 раза больше соответствующего периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Добыча серебра выросла на 94,8%, составив 704,7 кг.

Отметим, что золото в Азербайджане добывается в Дашкесане (ЗАО AzerGold) и Гедабеке (Anglo-Asian Mining, Британия).

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. — 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.