Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов согласовывают в настоящее время встречу. Об этом Скапаротти заявил в среду по итогам двухдневной сессии Военного комитета НАТО, сообщает ТАСС.

«В сентябре мы договорились встретиться. В настоящее время эта встреча организовывается», — сказал он.

Скапаротти выразил надежду на скорую встречу с Герасимовым. «Ожидаю, что мы встретимся. Мы предоставим вам дополнительную информацию о том, когда это произойдет», — отметил он.

По его словам, предстоящие переговоры с Герасимовым будут сосредоточены на обеспечении транспарентности в военных действиях НАТО и РФ. «Мы должны убедиться, что правильно друг друга понимаем, что никто не будет допускать неверные шаги и неправильно оценивать ситуацию», — добавил он.

НАТО и РФ в сентябре провели встречу в Баку на уровне начальников Генштабов. Стороны обсудили международную безопасность и учения «Запад-2017», а также договорились продолжить контакты.

Ранее портал BuzzFeed сообщал о том, что в январе 2018 года главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти должен встретиться с главой Генштаба российских Вооруженных сил генералом Валерием Герасимовым в Баку.

Это станет первой такой встречей с 2013 года, когда администрация экс-президента США Барака Обамы наложила запрет на личные контакты между главой ОВС НАТО и его российским коллегой, что порталу подтвердил предшественник Скапарротти Филипп Бридлав.