Госкомитет по работе с религиозными структурами совместно с министерством внутренних дел и другими правоохранительным органами провел рейд в магазине «Ансар», расположенном на улице Сюльх, 135 в Сабунчинском районе Баку и торгующем литературой религиозного назначения и другими товарами.

Как сообщили Report в Госкомитете, цель рейда заключалась в проверке деятельности пунктов, занимающихся продажей религиозной литературы и товаров, производства и продажи данной литературы, соблюдения требований законодательства об их маркировке контрольными марками.

Во время рейда в магазине «Ансар» было обнаружено и изъято правоохранительными органами 400 (четыреста) экземпляров запрещенной к продаже литературы религиозного содержания.

По факту в отношении продавца магазина Мехдиевой Ругии Миргусейн гызы сотрудниками Госкомитета был составлен и отправлен в суд протокол по статье 516.0.2 Кодекса административных проступков.