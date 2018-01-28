В Антарктиде заметили чрезвычайно редкого белого пингвина, которого окружали черно-белые сородичи. Вид у него был растерянный, словно он случайно зашел не на ту вечеринку.

Как пишет «Моя планета», птичка оказалась мутантом: у пингвина лейкизм — мутация, вызывающая частичную потерю пигментации наружного покрова. Она проявляется в белом, бледном или пятнистом окрасе шерсти, перьев, чешуи или эпидермиса, но никогда — в отсутствии пигментации глаз.

Пингвина Адели, ставшего героем заметки на The Daily Mail, сфотографировал австралийский метеоролог Баренд Бекер, который как раз заканчивал свое 13-месячное пребывание в Восточной Антарктиде.

Мужчина уже слышал о редком пингвине от других участников экспедиции. В последний день в Антарктиде Баренд отправился на остров Гардинер, где как раз проходила «пингвинья вечеринка». Особой надежды на встречу с белым пингвином не было, но встреча все же случилась.

Как отметил автор снимка, несмотря на свою необычную внешность, изгоем пингвин не является.