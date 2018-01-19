59-летняя Шэрон Стоун призналась, что она, как и множество других голливудских актрис, неоднократно страдала от сексуальных посягательств продюсеров и режиссеров, пишет издание 7Дней.

Во время недавнего шоу на телеканале CBS — Sunday Morning, ведущий спросил, не доводилось ли Шэрон попадать в ситуации аналогичные пострадавшим от Харви Вайнштейна и ему подобных? В ответ актриса так расхохоталась, что долго не могла остановиться. Просмеявшись, она объяснила, что было бы просто невероятно, если бы она обошлась без подобных историй.

«Я в шоу-бизнесе уже почти 40 лет. Вы можете себе представить, как все работало четыре десятка лет назад? Если, к тому же, еще иметь в виду и то, что у меня не было никаких связей, и я приехала из Пенсильвании? Защитить меня было некому, так что я в полной мере насладилась нравами того времени — мне пришлось повидать все…» — поведала актриса. Конкретных имен своих обидчиков она назвать не стала, но признала, что подвергалась домогательствам множество раз.

«Женщины моего поколения были так воспитаны, что были готовы все терпеть. Им внушали мысль, что они должны делать все, чтобы доставить удовольствие мужчинам. Лично меня такой подход никогда не устраивал. Я не собиралась «растворяться» в любимом мужчине, переставать быть собой. Я искала для себя равного партнера, быть может, поэтому мне было так трудно построить такие отношения, как мне хотелось бы, и моя жизнь сложилась именно так, а не иначе образом…» — прокомментировала дважды разведенная Стоун, которая воспитала, как мать-одиночка, троих приемных сыновей.