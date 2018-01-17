В Отдел по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента назначенный назначен новый заведующий.
Как сообщает АПА, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.
Согласно распоряжению, заведующим Отделом по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии назначен Этибар Наджафов.
До нового назначения Э. Наджафов был главным консультантом Отдела по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента.