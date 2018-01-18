Легализовать частные военные компании и ввести их деятельность в правовое русло было бы правильней, чем скрывать их участие в военных операциях за рубежом. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

«Всегда лучше легализовать, чем действовать из-под полы», — сказал он.

Как напомнил эксперт, сейчас наемничество в России законодательно запрещено. «По большому счету, то, что они делают — это преступление, но при этом их всячески поощряют, поддерживают морально и физически, что неправильно. Поэтому надо действительно как-то разбираться с этой ситуацией и тогда уже менять законодательство, чтобы сделать наемничество открытым и легальным», — заключил П.Фельгенгауэр.

Ранее в Госдуме сообщили о разработке законопроекта о деятельности частных военных компаний. Его планируется внести на рассмотрение в течение следующего месяца.