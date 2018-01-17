Во вторник, 16 января, состоялось заседание президиума правительства Москвы, на котором принято решение присвоить имена новым улицам, скверам, станциям метро. Появилась улица Юрия Никулина, Игоря Численко, Михаила Якушина, Валентины Леонтьевой, Мустая Карима, Муслима Магомаева…

Араз Агаларов, президент компании «Крокус», высказался о том, что в Москве появилось сразу несколько улиц с именами великих людей. Информацию передает «Комсомольская правда».

«Это очень достойные люди. А Муслим Магомаев… Вы знаете, Гена Хазанов на его поминках сказал фразу, которая очень врезалась в мою память. О том, что Муслим пел для советских людей и от имени советских людей, и это был голос Советского Союза.

На самом деле это соответствует действительности. Потому что, если вы вспомните его песни, особенно патриотические и военно-патриотические, то они такие трогательные. Даже сегодня, когда вы их слышите, они очень цепляют.

Потому что Муслим всегда верил в то, о чем он пел. И то, что он был певцом своего времени номер один, — это ни у кого не вызывало сомнений, не вызывает и сегодня.

Если вы посмотрите, как раз в том сквере, который сегодня назвали его именем, — памятник Муслиму, у которого все время живые цветы. (Этот сквер находится по Елисеевскому переулку, между переулками Леонтьевским и Вознесенским) Причем это делаю не я, не кто-то «по заказу», а это делают люди, которые с таким почтением, уважением и любовью к нему относятся.

И то, что этот сквер назвали именем Муслима Магомаева, — это очень правильно. И спасибо Сергею Семеновичу Собянину, что он эту идею поддержал и воплотил в жизнь».

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