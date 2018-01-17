В ходе операции, проведенной турецкими правоохранителями, задержаны члены преступной группировки, которая занималась продажей наркотических средств в элитных ночных клубах, расположенных в  центральных районах  Стамбула.

Как передает азербайджанский интернет-сайт Vesti. Az со ссылкой на турецкие СМИ, вот уже 6 месяцев  сотрудники отдела по борьбе с наркопреступлениями Управления  полиции Стамбула вели  оперативную слежку  за членами  преступной банды, которые поставляли наркотики в клубы, находящиеся в районе Бешикташ, Шишли, Джихангир, Нишанташы и Бейоглу.

Преступную группировку, в которую входили 7  наркодилеров, возглавлял азербайджанец Сеймур Р.

Сегодня  ранним утром полицейские провели  обыск в доме и офисе, где  были обнаружены в больших количествах кокаин и таблетки экстази,  готовых к сбыту. Стало также известно, что среди покупателей наркотических средств  были известный турецкий актер, владелец  ночного клуба в районе Нишанташы, которые были допрошены правоохранителями.