В ходе операции, проведенной турецкими правоохранителями, задержаны члены преступной группировки, которая занималась продажей наркотических средств в элитных ночных клубах, расположенных в центральных районах Стамбула.

Как передает азербайджанский интернет-сайт Vesti. Az со ссылкой на турецкие СМИ, вот уже 6 месяцев сотрудники отдела по борьбе с наркопреступлениями Управления полиции Стамбула вели оперативную слежку за членами преступной банды, которые поставляли наркотики в клубы, находящиеся в районе Бешикташ, Шишли, Джихангир, Нишанташы и Бейоглу.

Преступную группировку, в которую входили 7 наркодилеров, возглавлял азербайджанец Сеймур Р.

Сегодня ранним утром полицейские провели обыск в доме и офисе, где были обнаружены в больших количествах кокаин и таблетки экстази, готовых к сбыту. Стало также известно, что среди покупателей наркотических средств были известный турецкий актер, владелец ночного клуба в районе Нишанташы, которые были допрошены правоохранителями.