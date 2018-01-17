В среду, 17 января, в Бинагадинском районном суде прошло судебное заседание по уголовному делу Рустама Оруджева, Кянана Велиева и Парвиза Аббасова, обвиняемых в хулиганстве.

На процессе под председательством судьи Рашада Алиева был оглашен приговор, согласно которому Рустам Оруджев приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Парвиз Аббасов и Кянан Велиев приговорены к 1 году и 6 месяцам лишения свободы каждый. Они были арестованы в зале суда.

3 июля этого года житель города Баку Рустам Оруджев, лишенный водительских прав, управляя автомобилем марки BMW с государственным регистрационным знаком 10-OG-300, восемь остановок преследовал маршрутный автобус из-за того, что водитель автобуса Санан Самедов сделал ему обоснованное замечание по поводу нарушения правил дорожного движения. Это его действие стало причиной беспокойства граждан и вызвало панику среди людей. Он совершил хулиганские действия на глазах у пассажиров, избив водителя автобуса.

Рустам Оруджев еще в 2014 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за то, что сбежал с места ДТП со смертельным исходом, а в 2016 году условно-досрочно освобожден. Вышеуказанный случай хулиганства произошел именно в период его пребывания на свободе.

По факту 4 июля 2017 года в Следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

В отношении Р.Оруджева, обвиняемого по данной статье, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении же К.Велиева и П.Аббасова избрана мера пресечения — полицейский надзор.

Напомним, что Р.Оруджев является сыном генерал-майора Новрузали Оруджева, освобожденного распоряжением президента от должности заместителя начальника по призыву на действительную военную службу Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана.