Строительство железной дороги Иран-Армения зависит от товарных потоков, которые можно будет реализовать по этому пути, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

«Строительство железной дороги — не самоцель. Особенно, когда объемы перевозок могут быть недостаточными, и проект не сможет покрыть себя», — отметил он.

По его словам, объем товарооборота между Арменией и Ираном неудовлетворительный.

«За 10 месяцев товарооборот, без учета энергетики, составил $62,5 млн. Это мизерная сумма. Мы обратимся к вопросу строительства, как только активизируем рынок, и поймем, что как транзитная страна мы можем двигаться вперед», — отметил К.Карапетян.

Переговоры о строительстве железной дороги Армения-Иран ведутся несколько лет. В начале 2016 года был подписан меморандум о взаимопонимании по железнодорожному проекту между ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (дочерняя структура ОАО «РЖД»), министерством транспорта и связи Армении и инвесткомпанией «Расиа ФЗЭ», которая должна была осуществить финансирование, проектирование, строительство.

В ноябре Армения заявила о прекращении сотрудничества с инвестиционной компанией «Расиа ФЗЭ» (ОАЭ) из-за нарушения предусмотренных соглашением сроков и других обязательств.