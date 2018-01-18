Знаменитый актер Дмитрий Марьянов умер три месяца назад. Его вдова Ксения Бик впервые дала интервью, в котором рассказала, как переживает потерю любимого человека.

После похорон на Ксению обрушилась волна травли и осуждения. Родные и друзья артиста обвинили вдову в том, что именно она довела Марьянова до алкоголизма и смерти.

— Тогда мне захотелось просто лечь и умереть. Не было мыслей ни о чем, даже о любимой дочери, так похожей на Диму, — признается Ксения (цитата по российскому интернет-порталу news-r.ru).

Сейчас несчастная женщина ищет утешения в работе. Она работает психологом в одной из столичных компаний и выступает экспертом в благотворительном проекте «Разреши себе».