Спектакль «Горе от ума» с участием Владимира Жириновского в «Школе современной пьесы», который должен был состояться 18 января, переносится на 22 февраля, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз.

«Владимир Вольфович должен был играть в спектакле завтра, в четверг, у нас была с ним твердая договоренность. Но вот полчаса назад позвонил пресс-секретарь ЛДПР и сообщил, что в связи с событием в рамках президентской кампании Жириновский не сможет 18 января принять участие в спектакле, который теперь переносится на 22 февраля», — сказал Райхельгауз.

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