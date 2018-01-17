В прошедшую субботу Ереван предпринял очередную попытку ввести в заблуждение мировое сообщество, а также армянских граждан, опубликовав «статистику» армян, ставших жертвами и беженцами в годы нагорно-карабахского конфликта с 1988 года по 1994 год. Она была представлена в докладе координатора Армении по делам беженцев Марьям Авагян в ходе встречи с зарубежными и армянскими СМИ с целью укрепить миф о гонениях на армян в Азербайджане. Об этом пишет российское издание «Вестник Кавказа».

При этом авторы доклада даже не пытаются привести придуманные цифры в какое-либо соответствие с открытыми официальными сведениями по демографии Азербайджана и результатами расследований событий тех лет – видимо, они рассчитывают на то, что в дни массовых информационных войн никто не станет проверять озвученные «данные», что они вызовут у слушающих нужную руководству Армении эмоцию ужаса и усилят ощущение «жертвенности» армянского народа в развязанном карабахскими сепаратистами и Ереваном конфликте.

Но все представленные в докладе сведения не выдерживают никакой критики. Так, доклад Авагян для придания масштабности событиям и страданиям армянского народа в Азербайджане сообщает, что в АзССР перед началом конфликта по статистике проживал 1 млн армян (после чего голословно утверждается, что в реальности их число достигало 2 млн человек). Между тем документы Госкомстата СССР показывают, что пик населенности АзССР армянами приходится на 1970 год – и тогда их число в республике составляло 483 тыс. Перепись 1979 года сообщает о падении демографии – 475 тыс армян, а перепись 1989 года говорит о 390 тыс армян в Азербайджане. Цифра Авагян завышена на 156%.

Выходит, что современный Ереван записал в армян все национальности, проживавшие в АзССР, помимо азербайджанцев (чье число в республике от года к году колебалось в пределах 80%), то есть жившие в республике русские, лезгины, грузины, талыши, татары, украинцы, евреи, курды, заметная часть из которых по-прежнему живут в Азербайджане, стали армянами. «Реальное число» армянского населения АзССР в 2 млн человек говорит о том, что потребность Еревана в мифологизации своего бесславного прошлого вынудила его записать в армяне и не менее 800 тыс азербайджанцев (по переписи 1989 года).

Далее, утверждается, что за 1988-1990 годы из АзССР уехали около 660 тыс армян, которых, напомним, в республике по официальной советской статистике было 390 тыс человек, и мы можем уверенно утверждать, что свыше трети из них точно осталась на своих землях: 138,6 тыс армян в те годы жили в Нагорном Карабахе. Таким образом, даже если бы все остальные представители армянского народа уехали из АзССР в первые три года конфликта, их число никак не могло превысить 250 тыс человек. Цифра Авагян завышена, как минимум, на 164%.

Затем идет самая страшная цифра: 9 тыс убитых армян в ходе погромов, включая 700 убитых во время беспорядков в Сумгаите. Между тем из материалов уголовных дел следует, что в те дни в конце февраля 1988 года в Сумгаите погибли 32 человека, из них 26 армян, еще шестеро были азербайджанцами. Сумгаитская цифра Авагян завышена на 2592%. Стоит добавить, что основными убийцами в ходе расследования были признаны Эдуард Григорян и его сообщники, также армяне Оганян, Самойлов и Павловский. Один лишь Григорян был уличен в убийстве шестерых человек, что никак не укладывается в картину антиармянских зверств азербайджанцев, которую пытаются нарисовать в Ереване.

Общее число погибших в 9 тыс человек не собирается даже из максимальных оценок смертности в АзССР в те годы: согласно коэффициентам смертности за 1988-1990 годы, если предположить, что эмиграция была нулевая, за эти три года в республике умерло от всех причин, включая старость, болезни, бытовые убийства и несчастные случаи, порядка 7,5 тыс армян. То есть все они, а также еще 1,5 тыс живых людей были записаны в «жертвы погромов». Здесь процент лжи не поддается подсчету.

Все эти придуманные, раздутые, порой чудовищно раздутые цифры необходимы для того, чтобы предоставить хоть какой-то противовес подлинной статистике об этнической чистке, учиненной Ереваном и карабахскими сепаратистами против азербайджанцев. За годы нагорно-карабахского конфликта из Армении были изгнаны свыше 250 тыс азербайджанцев, при этом 226 были убиты, 400 искалечены. Оккупация азербайджанских территорий сделала вынужденными переселенцами из оккупированных районов более 600 тыс человек, а с прифронтовых территорий, на которых больше нельзя было жить, – 128 тыс человек. Таким образом, общее число пострадавших от конфликта азербайджанцев превысило 1 млн человек.

Сумгаитская 2592%-ная ложь об армянских жертвах нужна для того, чтобы уравновесить резню в Ходжалы, где сепаратисты убили 613 азербайджанцев, включая 63 ребенка и 70 стариков, еще 150 человек пропали без вести. За годы войны до введения режима прекращения огня погибли около 20 тыс азербайджанских военных и гражданских лиц, еще 5 тыс пропали без вести. Ереван не может скрыть все эти факты, так как они общедоступны, и потому он пытается закричать их ложными, нарисованными «данными» из расчета, что слушающие будут настолько поражены, что примут всю «статистику» на веру. Но веры оккупантам быть не может.