«Азербайджан закупил впрок вооружение российского производства. И самое главное, то, что нам было необходимо — БМП, танки, ракеты. Что касается боекомплектов любого калибра, то мы производим сами снаряды и патроны любого калибра. Поэтому в случае применения санкций в отношении российского ВПК у Азербайджана, в отличие от Армении, проблем не возникнет», — сообщил Echo.az независимый военный эксперт Тарлан Эйвазов.

При этом военспец напомнил, что Азербайджан закупает вооружение у российской стороны ради поддержания хороших отношений с Москвой.

«Можем и не приобретать вооружение российского производства, а производить его сами, либо модернизировать то вооружение, которое у нас уже есть. К тому же, в случае применения санкций в отношении российского ВПК мы сможем приобрести вооружение в странах Восточной Европы, в Израиле. Неплохое вооружение производится в братской нам Турции. Можем приобрести вооружение в Пакистане. Когда есть деньги, проблем с закупками вооружения не возникает. Проблемы в случае применения санкций в отношении российского ВПК могут возникнуть у нищей Армении», — считает Т.Эйвазов.

Как сообщал ранее Minval.az, авторитетный аналитик Американского совета по внешней политике Стивен Бланк заявил, что новые американские санкции против России, в частности, ее военно-промышленного комплекса, могут затронуть и страны, которые развивают военно-техническое партнерство с Москвой. Речь, в частности, идет о странах Южного Кавказа (Армения, Азербайджан).