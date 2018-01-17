Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала в своем правительстве новый пост — «министра по одиночеству» — и назначила на него парламентского замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч, сообщает РИА Новости.

«Для слишком большого количества людей одиночество является печальной реальностью современной жизни. Я хочу бороться с этой проблемой ради нашего общества и всех нас, помогать преодолеть одиночество пожилым людям, опекунам, тем, кто потерял близких — то есть тем людям, которым не с кем поговорить, не с кем поделиться своими мыслями и опытом», — говорится в заявлении Мэй.

Согласно данным британского «Красного креста», более девяти миллионов британцев (при населении 65,6 миллиона) часто или постоянно испытывают одиночество. Благотворительная организация называет это явление «скрытой эпидемией».

Премьер-министр создала пост «министра по одиночеству» в министерстве здравоохранения по рекомендации парламентской комиссии по вопросам борьбы с одиночеством. Эту комиссию вместе с коллегой по парламенту Симой Кеннеди пыталась создать в свое время Джо Кокс. После убийства Кокс в 2016 году парламентарии приняли решение продолжить ее работу по борьбе с одиночеством и недавно объявили о создании комиссии.

«Джо пережила и неоднократно сталкивалась с одиночеством в течение всей своей жизни, в том числе, когда начала учиться в Кембриджском университете и впервые осталась без своей сестры Ким. Она была бы в восторге от назначения Трейси Крауч министром по одиночеству и сказала бы «А теперь за работу!», — говорится в сообщении фонда памяти Джо Кокс в Twitter.

В среду Тереза Мэй проводит в своей резиденции на Даунинг-стрит прием в честь фонда, занимающегося реализацией различных инициатив трагически погибшей Кокс.