Рост ВВП Азербайджана в 2017 году составил 0,1%.

Как сообщили АПА в Госкомстате, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 70 млрд. 135,1 млн. манатов. Рост ненефтяного ВВП в 2017 году составил 2,7%, до 44 млрд. 61,9 млн. манатов (удельный вес 62,8%). Спад нефтяного ВВП за отчетный период равен 5%, в номинальном выражении составив 26 млрд. 73,2 млн. манатов.

В структуре ВВП 40,1% пришлось на промышленность, 10,4% — на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 9,5% — на строительство, 6,8% — на транспорт и складское хозяйство, 5,6% — на АПК, 2,3% — на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,6% — сферу информации и связи, 16,4% — на другие сферы, 7,3% — на налоги.

ВВП на душу населения за 2017 года составил 7,205 тыс. манатов.