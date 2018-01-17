В сети появилось видео, на котором запечатлена бомбардировка российскими ВКС позиций боевиков в Сирии.

Как передает Лента.ру, в описании видео отмечается, что удары были нанесены по объектам боевиков в районе населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб. По данным Telegram-канала 338, российские Су-25 осуществляют рейды в этих районах уже четыре дня подряд.

Как сообщает Al-Masdar News, за последние три дня джихадисты в Идлибе дважды применили химическое оружие против наступающих войск Сирийской арабской армии. В частности, сирийские военные подверглись атаке с использованием хлора в районе города Хувейн на юге Идлиба и вблизи города Синджар. В результате нескольким солдатам потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время в Идлибе продолжаются столкновения между правительственными войсками, боевиками террористической организации «Исламское государство», а также созданной на основе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам» и рядом других исламистских группировок.

