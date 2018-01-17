Сегодня утром в СМИ была опубликована новость о трагической гибели отца спортсмена-азербайджанца Анара Аллахверянова, проживающего в Хабаровске. Аллахверянов «прославился» убийством чемпиона мира по пауэрлифтингу А. Драчёва. Это случилось в августе 2017 года, во время так называемых «разборок» между спортсменами. Помню, что вокруг этого убийства разгорелись самые настоящие страсти, особенно среди читателей азербайджанского сегмента социальной сети Фейсбук. Конечно же, было обидно, что столь тяжкое преступление было совершено нашим соотечественником, который побеждал в различных турнирах, и считался чемпионом….

По словам адвоката Аллахверанова, отцу Анара неоднократно угрожали расправой, но точно назвать произошедшую аварию убийством пока еще рано. Конечно же, адвокат не отметает версии, что авария могла стать актом мести. Во всяком случае, следствие покажет, а СМИ своевременно оповестят читателей обо всех подробностях этого темного дела.

Хотя надежды мало, ведь не оповестили же СМИ о подробностях убийства нашего соотечественника Закира Лалашова («КИКЕРА»), кандидата в мастера спорта по рукопашному бою и вольной борьбе, Чемпиона России по профессиональному панкратиону в 2008 году. В 2009 году Закир был убит выстрелом в голову. Убийц, конечно же, не нашли. А возможно, и не искали. А потому мне довольно странно читать гневные комментарии моих соотечественников в отношении противников поступка Анара Аллахверянова.

Информация об убийстве З. Лалашова промелькнула в российских СМИ, но почему-то не имела резонансных последствий в Азербайджане, хотя убитый был нашим соотечественником (З. Лалашов родился в Баку в 1985 году).

Вообще на тему чемпионов в восточных единоборствах (особенно если это чемпионы стран Закавказья) ходит много неприятных слухов. И практически всегда звучит одно и то же слово: КРИМИНАЛ. Дескать, идут в спорт ради того, чтобы потом на криминал работать, а если есть какие-то титулы (особенно чемпионские), то платить будут больше. Новоявленные «чемпионы» действительно «крышуют» притоны и рынки, помогают в «разборках» и так далее.

Но на самом деле это не чемпионы, потому что в данной заметке речь пойдет не о спортивном нормативе, а о самом емком понятии этого громкого титула.

Однажды кто-то из великих изрек афоризм, смысл которого для многих до сих пор остается неразрешенным: «те, кто однажды взбирался на пьедестал, почему-то считают, что заслуживают пожизненного чемпионства».

Многие, очень многие были не согласны с автором, утверждая, что путь к заветному пьедесталу очень тяжел, тернист, и цена за дорогу к славе под час невыносимо высока. Да, это так. Но автор афоризма намекает на то, что не существует пожизненного чемпионства.

Если честно, афоризм на самом деле людям не понятен, особенно нашим согражданам. Ведь в Азербайджане есть и всегда будут корифеи спорта, которые остаются ЧЕМПИОНАМИ во всех смыслах этого слова.

Достаточно вспомнить имена Октая Мамедова, Азиза Исаханова, Мехти Гасанова, Ульви Кулиева, Яшара Баширова, Физули Мусаева, Мир-Джаббара Сейидова, Идаята Шабанова, Ахмеда Гатамова, Ягуба Аллахвердиева, Эльчина Ибрагимова, которые украшают пьедестал почета азербайджанских боевых искусств.

В списке пожизненных чемпионов Эдуард Мамедов — 21-кратный чемпион мира по кикбоксингу, 6-кратный чемпион Европы, 15-кратный чемпион Азербайджана, 3-кратный обладатель Кубка Гейдара Алиева, обладатель самого престижного интерконтинентального пояса по версии WAKO-PRO, Джейхун Мамедов — Мировая звезда по самбо (в масштабе СССР -13 раз, в Европейском масштабе – 6 раз, в мировом масштабе – 9 раз) был удостоен звания чемпиона. Это единственный мировой рекорд по сей день.

Али Исмайлов, знаменитый Азербайджанский боксер-профессионал, обладатель пояса WBO Latino и WBO Asia Pacifik, многократный чемпион мира — все эти чемпионы воспитывают достойную смену, передают свой опыт, готовят молодежь страны к покорению спортивных вершин. Их школы уже выпустили множество достойных представителей боевых искусств на мировые ринги. Они ни в криминал не подались, ни на мафию не работают, и имени своего не пятнают.

В список этих достойных имен можно было бы внести и имя Агаси Мамедова, азербайджанского боксёра, чемпиона мира и Европы, призёра Олимпийских игр 2004 года и чемпионата мира, если бы не одно но…

Так, хорошо начавший свою карьеру Агаси Мамедов после аварии в том же 2004 году долгое время находится в больнице из-за тяжёлой черепно-мозговой травмы и после возвращения к спортивной карьере не побеждает даже на чемпионате Азербайджана.

В 2011-м году Агаси Мамедов совершил тяжкое ДТП, в результате которого было госпитализировано 6 человек, и один из них скончался. Но, тем не менее, никто до сих пор не знает, состоялся ли суд над Агаси Мамедовым, виновным в смерти человека, или его надежно защитил титул экс-чемпиона? Во всяком случае, в СМИ об этом не писали.

Бытует мнение, что одной из причин падения А. Мамедова с чемпионского пьедестала послужило пристрастие к спиртным напиткам. А. Мамедов не так давно проходил процедуру очищения печени, и несколько раз серьезно лечился от алкогольной зависимости. 3-комнатную квартиру, дарованную президентом Азербайджана И. Алиевым за заслуги в области спорта, А. Мамедов отдал жене и детям поле развода. Сегодня А. Мамедов — лицо без определенных занятий, проживает у родителей, является завсегдатаем (и должником) питейных заведений.

Я уверена, что в нашей стране — как, в принципе, и в любой другой, есть еще несколько некогда звонких имен спортсменов, которые сегодня превратились в ничто по разным причинам: кто спился, кто сошел с ума, кто-то был сильно травмирован. Ведь Чемпионство не каждому по зубам: для сильных оно становится благом, а для тех, кто лишен внутреннего стержня оно становится непосильным бременем.

Так, на поводу стакана и бутылки пошел в свое время чемпион СССР боксер Виктор Агеев, чья уникальная и беспроигрышная карьера закончилась после пьяного дебоша, из-за которого чемпион угодил в тюрьму.

Знаменитый Майк Тайсон — экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе кроме своих спортивных достижений и непозволительных выходок, также известен как заядлый наркоман. «Железный Майк» трижды страдал из-за своей страсти — в 1987 г. и 1991 г. его осудили по факту нападения на сотрудницу платной автостоянки и изнасилованию, и посадили на 3 года, а в 2006 году ему грозило 4 года тюрьмы, когда полиция американского города Скоттсдэйл (штат Аризона) арестовала Тайсона за вождение автомобиля одновременно под действием кокаина, марихуаны, алкоголя и депрессантов. Тайсон в одном из своих интервью заявил, что именно пагубные пристрастия убили в нем настоящего Чемпиона. «Да, я победитель, но не Чемпион» — именно эту фразу произнес «Железный Майк» в самом конце своей карьеры.

Можно привести еще множество примеров с упоминанием имен знаменитых футболистов, лыжников, стрелков, волейболистов, которые ушли из большого спорта по причине своей моральной слабости, погубившей в них настоящих чемпионов. Но вот только стоит ли это делать? Ведь, по уверению Платона, победа над самим собой — есть первая и наилучшая из побед. Быть же побежденным самим собой всего постыднее и хуже…

Яна Мадатова