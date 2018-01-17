В Европарламенте будет обсуждаться вопрос подписания нового соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Европейского парламента, 22 января в Международной торговой палате будут обсуждаться изменения в отчете «Рекомендации Совета Европейского Союза и Европейской Комиссии на переговорах между Азербайджаном и Европейским Союзом по подписанию всеобъемлющего соглашения».

Во время обсуждений отчет представит парламентарий Ханну Таккула (Финляндия).

23 января же автор отчета, госпожа Норика Николаи (Румыния) представит документ в Комитет по внешним связям, будут проведены обсуждения.

Отметим, текст отчета был обнародован в декабре прошлого года.