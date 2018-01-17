Обнародованы даты проведения Государственным экзаменационным центром первых (весенних) приемных экзаменов в вузы Азербайджана по I-IV группам специальностей, первого этапа вступительных экзаменов в магистратуру и резидентуру, первого этапа выпускных экзаменов на базе общего среднего образования (9 лет) и испытательных экзаменов.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, первый (весенний) приемный экзамен в вузы Азербайджана по II и III группам специальностей будет проведен 13 мая, по I и IV группам специальностей – 20 мая.

Испытательные экзамены для желающих поступить в вузы на степень бакалавра будут проведены 1, 15, 29 апреля, а также в июне (1 раз).

Первый экзамен по азербайджанскому языку для тех, кто сдает экзамен на иностранном языке для поступления в вузы, колледжи на базе общего и полного среднего образования (9 и 11 лет), будет проведен 22 апреля, второй экзамен – 10 июня.

Первый этап приемных экзаменов в магистратуру вузов и НАНА пройдет 25 февраля, в резидентуру – 1 апреля.

19 и 27 января будут организованы электронные испытательные экзамены (по базовым предметам) для желающих поступить в резидентуру, а 4 февраля испытательные экзамены на бумажных носителях будут организованы для тех, кто поступает в магистратуру.

Для окончивших 9-классное среднее образование в Баку и регионах первый этап выпускных экзаменов пройдет 4,11 и 18 марта.

Для завершивших в прошлом году 9-классное среднее образование и желающих поступить в средние специальные учебные заведения, первый этап вступительных экзаменов пройдет 8 апреля (в том числе сдавшие выпускной экзамен в порядке экстерната).

Для учащихся профессиональных лицеев (11 класс) выпускные экзамены пройдут 18 марта.