Армения входит в тройку стран СНГ, которой россияне доверяют больше всего. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».

«Большая часть россиян (50%) доверяют Белоруссии больше, чем любой другой стране постсоветского пространства. Вторым среди стран, заслуживших наибольшее доверие граждан России, стал Казахстан (17%), а третьей — Армения (13%). Все остальные государства бывшего Советского Союза набрали в опросе менее 10% голосов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что больше других россияне доверяют Украине (5%). 3% набрала Киргизия, по 2% — Азербайджан, Литва, Узбекистан и Эстония, по 1% — Грузия, Латвия, Таджикистан и Туркмения, а Молдавия не набрала ни одного процента.