Мать снявшегося в «расистской» рекламе H&M мальчика Терри Манго заявила, что им пришлось переехать «из соображений безопасности», передает РИА Новости.

«Да, это (переезд — ред.) было сделано из соображений безопасности, о чем я не буду подробно говорить, потому что это была попытка компании (H&M — ред.) исправить последствия», — ответила женщина на просьбу ведущей программы BBC Outside Source прокомментировать информацию о переезде. Речь идет о доме в Стокгольме.

Она также подчеркнула, что признает наличие проблемы расизма, но, по ее мнению, «данная футболка не носит расистский характер».

Знаменитый производитель одежды опубликовал фото из рекламы детской коллекции, на котором темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях». Фотография вызвала шквал критики, в адрес H&M прозвучали обвинения в расизме. Реклама была удалена, компания принесла свои извинения, однако скандал вокруг инцидента не утихает.