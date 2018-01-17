Учитывая способность эффективно абсорбировать внешние шоки, Центральный банк Азербайджана будет продолжать режим плавающего курса.

Как сообщили АПА в ЦБА, в целом, как показывают оценки, прогнозируемый объем трансфертов из Государственного нефтяного фонда и платежный баланс в 2018 году должны обеспечить стабильность на валютном рынке. «Именно эти фундаментальные макроэкономические факторы формируют долгосрочный тренд курса маната».

На днях прозвучало заявление от ведущих мировых аналитиков о том, что с ростом цены нефти Центробанк (ЦБА) вновь усилил контроль над курсом национальной валюты к доллару, а влиятельное рейтинговое агентство Fitch Ratings констатировало стремление Азербайджана вернуться к старым методам.

«Это лишь откладывает в долгий ящик необходимые экономике структурные реформы и опустошает валютные резервы страны и суверенный Фонд благосостояния (Государственный нефтяной фонд)», — отмечают в BMI Research, подразделении Fitch Ratings.