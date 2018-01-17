Участники состоявшейся 22 декабря 2017 года в Армении дискуссии, посвященной 25-летию подписания межправительственного соглашения о статусе Пограничных войск ФСБ России в Армении, выступили со специальным заявлением.

Отметим, 30 сентября 1992 года между правительствами Армении и России было подписано соглашение о статусе Пограничных войск ФСБ России в Армении. В соответствии с Соглашением, функции охраны границы Армении с Турцией и Ирану были делегированы Пограничным войскам ФСБ России.

«В сложный исторический период Армении пришлось временно уступить своему союзнику суверенное право на охрану двух отрезков своей государственной границы, в то же время, ограничив собственную ответственность при выстраивании прямых и не опосредованных отношений с Турцией и Ираном. За прошедшие годы ситуация изменилась – в 1994 года завершилась активная фаза карабахской войны, а в 2009 году Грузия вышла из СНГ.

Тем не менее, действующие власти РА до сего дня не предприняли шагов по восстановлению суверенитета страны по этой части и ответственности, подобающей суверенной стране, в системе международных отношений. Более того, несколько лет назад в ведение ФСБ РФ была передана также деятельность пограничного пункта в международном аэропорту Звартноц, что не предусмотрено вышеупомянутым соглашением и может рассматриваться как незаконная передача части суверенитета иностранному, пусть даже союзному государству. Исходя из вышесказанного и руководствуясь необходимостью восстановления государственного суверенитета РА, считаем целесообразным предложить официальным властям РА:

до 1 марта 2018 года вернуть пограничный пункт в аэропорту Звартноц из ведения ФСБ РФ в юрисдикцию СНБ Армении,

до 31 декабря 2018 года осуществить в согласовании с российской стороной все необходимые подготовительные работы (в том числе – предусмотреть в государственном бюджете 2019 года необходимые средства, а также осуществить соответствующие тренинговые мероприятия для обеспечения профессиональной квалификации армянских служащих, которые пополнят ряды пограничных войск) для передачи с 1 января 2019 года охраны армяно-иранской границы в юрисдикцию пограничных войск СНБ Армении.

Перевести осуществляющих охрану на армяно-иранской границе российских военнослужащих на армяно-турецкую границу либо вернуть в РФ,

до 1 января 2020 года рассмотреть вопрос о полной передаче контроля над армяно-турецкой границей пограничным войскам СНБ РА и выработать совместно с командованием Пограничных войск ФСБ России график и технические условия приема-сдачи контроля на этом участке.

Предусмотреть средства для осуществления данной задачи в бюджете 2020 года», — говорится в тексте заявления, которое приводит «Лрагир».

Передача армяно-иранской границы под юрисдикцию национальных пограничных войск Армении, по мнению армянских активистов, имеет целью не только восстановление суверенных обязательств, но и укрепление оборонительных ресурсов на стратегическом «Мегринском направлении в случае нападения азербайджанских сил со стороны Нахчывана».

«Призываем граждан Армении, общественные организации, политические силы и СМИ объединить усилия во имя утверждения суверенитета Армении. Если наши требования будут проигнорированы, мы сочтем себя вправе перейти к активным акциям, о чем заблаговременно уведомим общественность», — сказано в заявлении.