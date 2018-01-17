Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский выступит в спектакле «Горе от ума», музыкальной версии комедии Александра Грибоедова, на сцене театра «Школа современной пьесы», передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе театра, политик сыграет одну из главных ролей — Фамусова. Представление с участием Жириновского состоится только один единственный раз — 18 января.

Лидер ЛДПР уже участвовал в спектакле-импровизации театра «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Но тогда он появился на сцене в роли «камео» — то есть самого себя. На этот раз Жириновский исполнит одну из значимых ролей русского классического репертуара, в которой выступали известнейшие актеры.