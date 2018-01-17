Проходящий лечение в Центральной клинике бывший руководитель Партии Мусават, председатель Национального центра стратегического мышления Иса Гамбар переведен из реанимации в отделение интенсивной терапии.

Об этом Report заявил врач И.Гамбара, кардиолог Центральной клиники Фирдовси Ибрагимов.

По словам врача, И.Гамбар будет находиться в отделении интенсивной терапии 2-3 дня: «Его состояние удовлетворительное. Он находится под присмотром врачей. Пациент в полном сознании, разговаривает. Начал самостоятельно ходить. Однако, сказать что-то конкретное о состоянии перенесшего инфаркт больного можно не ранее, чем через 20 дней».

Что касается выписки И.Гамбара, Ф.Ибрагимов отметил, что завтра он пройдет повторное обследование, после чего будет принято конкретное решение.

Отметим, что 13 января в состоянии здоровья И.Гамбара возникли проблемы и его поместили в Центральную клинику. В результате обследований выяснилось, что И.Гамбар перенес инфаркт. Ему сделали стентирование сосудов сердца.